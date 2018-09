Infortunio Pellegri, il giovane attaccante azzurro ha lasciato Coverciano e il ritiro con la Nazionale per fare rientro a Montecarlo presso il suo club

Alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore, l’avventura di Pietro Pellegri finisce prima del previsto. L’attaccante classe 2001 del Monaco, arrivato a Coverciano nelle ultime ore, dopo gli ultimi accertamenti medici effettuati a Firenze è stato dichiarato indisponibile per i prossimi impegni di Nations League contro Polonia e Portogallo; il giocatore non ha così potuto prendere parte all’allenamento pomeridiano agli ordini del ct Roberto Mancini per fare il suo rientro immediato a Montecarlo e affidarsi alle cure del proprio club.