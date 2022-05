Pellegrini: «Vogliamo tornare a Roma con la coppa»

Le parole di Pellegrini: «Da inizio anno si dava per scontato che la Roma dovesse arrivare fino in fondo, ma di scontato non c’è nulla»

Lorenzo Pellegrini ha parlato al sito della Uefa in vista della finale di Conference League. Le sue parole:

FINALE – «Da inizio anno si dava per scontato che la Roma dovesse arrivare fino in fondo, ma di scontato non c’è nulla. Noi ci teniamo tanto a essere i primi vincitori di questa competizione. Vogliamo portare la coppa a Roma».

CAPITANO – «È molto emozionante pensarci. Per me è un orgoglio essere qui, essere il capitano di questa squadra, rappresentarla in campo e fuori dal campo: è quello che ho sempre sognato, è quello che augurerei a tutti di vivere. Una delle cose principali per cui sento la responsabilità. Devo trasmettere ai miei compagni che giocare per la Roma è una cosa davvero importante: non è una semplice squadra, qui c’è tanta gente che vive per noi!».

MOURINHO – «La sua bravura e della sua esperienza sarebbe riduttivo esaltarla solo per la finale Il percorso che abbiamo fatto, la crescita che questa squadra ha avuto e sta continuando ad avere è un po’ sotto gli occhi di tutti: questo è solo merito suo, del suo staff».