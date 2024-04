Antonio Percassi: l'imprenditore dal cuore atalantino

Il toccante pianto del presidente dell’Atalanta Percassi post Liverpool: cardine di questa grande cavalcata

Imprenditore bergamasco, esperienza da atalantino e con un cuore atalantino. La famiglia Percassi è sempre stata ciò per la società nerazzurra: professionalità, il lavoro come unica parola, piedi per terra per puntare in alto, senso dell’impegno per imparare dagli errori e soprattutto tanta passione. Trasformando la Dea dal rischio fallimento ad una realtà europea.

Già, perché il giudizio della società non è un qualcosa da affrontare solo quando si parla di calciomercato, bensì a 360 gradi dell’Atalanta: un settore giovanile che crea talenti, uno scouting perfetto e un gioiello di stadio da creare invidia in un mondo di parole e zero fatti.

Tutto con una virtù chiamata fiducia e pazienza, farsi sentire nei momenti negativi per far tirare fuori il meglio da tutti, dove il risultato è abbastanza chiaro.

Aspetti cari alla piazza che ieri in un Liverpool Atalanta 0-3 non si è risparmiata ad elogiare il presidente Antonio Percassi al grido di “c’è solo un presidente” sotto gli occhi lucidi del numero uno nerazzurro. Perché sopra giocatori, allenatori e dirigenti c’è sempre la famiglia Percassi: colei che metterà il bene dell’Atalanta sempre prima di tutto