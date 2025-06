Percassi presenta Juric: «Diamo continuità, è da Atalanta. Lo abbiamo scelto per un motivo»

Le parole di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, nella conferenza stampa di presentazione di Juric con il club nerazzurro. I dettagli

Antonio Percassi ha parlato nella conferenza stampa di presentazione di Juric come nuovo allenatore dell’Atalanta.

PAROLE PERCASSI – «Siamo una grande famiglia e volevamo dare il miglior benvenuto possibile a mister Juric. Vogliamo dare continuità al lavoro fatto in questi anni. Il suo stile, il suo calcio sono da Atalanta. È un grande lavoratore e noi bergamaschi sappiamo cosa vuole dire. Io, Stephen Pagliuca, mio figlio Luca e il direttore sportivo Tony D’Amico siamo felicissimi della scelta fatta».

PAROLE PAGLIUCA – «Siamo felici ed eccitati di accogliere Juric qui, voglio ringraziare Tony, Luca e lo staff per la ricerca. Volevamo capire chi fosse la migliore scelta per il continuo, per un calcio offensivo. Ha uno stile d’attacco, ha esperienza, è un vincente. La sua conoscenza del calcio può aiutare ed è un grande lavoratore per raggiungere le performance sul campo. Ho parlato con diversi giocatori e sono felici di competere in Serie A con questo allenatore. Congratulazioni coach Juric».