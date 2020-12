Atalanta, Percassi: «Basta con Papu Gomez, Gasperini a vita»

Antonio Percassi non vuole tornare sulla questione Papu Gomez: ecco le parole del presidente dell’Atalanta che elogia Gasperini

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato di Papu Gomez e di Gasperini a L’Eco di Bergamo.

PAPU GOMEZ – «No guardi, ne abbiamo già parlato abbastanza. L’argomento per me è chiuso. Punto. Gasperini a vita. E non solo lui. Anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili».

MERCATO – «Non ci sono soldi, sarà una finestra di mercato invernale di scambi. A gennaio non è facile trovare la grande occasione su cui investire. L’abbiamo già fatto con Joakim Maehle, che compensa la partenza di Timothy Castagne. Ha fisico ed è veloce».

PER IL 2021 – «Sicuramente i tifosi allo stadio. E per i risultati credo che abbiamo fatto un 2020 irripetibile. Tornare in Champions sarebbe il massimo».