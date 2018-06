La Juventus sta per chiudere l’accordo con il Genoa per Mattia Perin. Il portiere potrebbe sostenere le visite mediche già nella giornata di domani

Prima da titolare da ‘quasi juventino’ allo Juventus Stadium per Mattia Perin. Il portiere di proprietà del Genoa è vicino al trasferimento alla Juve e vivrà una doppia emozione questa sera. Mancini lo lancerà dal 1′ minuto nell’amichevole tra Italia e Olanda, inizialmente pensata, ironia della sorte, per l’addio alla Nazionale di Gigi Buffon, e potrà farsi ammirare da quelli che, in parte, potrebbero essere i suoi prossimi tifosi. Mattia è vicino alla Juve e già domani potrebbe sostenere le visite mediche con la Vecchia Signora.

Il giocatore potrebbe rimanere a Torino e, secondo Tuttosport, anche se l’affare non è ancora ufficialmente chiuso, potrebbe sostenere le visite mediche con il club bianconero. I rapporti tra Juve e Genoa sono ottimi tanto da far pensare che un accordo alla fine verrà trovato. La Juve ha offerto 12-13 milioni di euro cash senza contropartite, il Genoa ne vorrebbe 20. Le parti si potrebbero incontrare a metà strada, sui 15 milioni, aggiungendo dei bonus. Juve e Genoa si rivedranno domani in Lega e proveranno a raggiungere l’intesa definitiva. Nel frattempo Mattia Perin si gusterà l’atmosfera dello Stadium.