Mattia Perin, al termine di Italia-Olanda, è tornato sui rumors che lo riguardano

Il selezionatore della Nazionale, Roberto Mancini, nelle tre amichevoli di questi 8 giorni ha fatto turnare i tre portieri. Questa sera i guantoni da titolare sono andati a Mattia Perin, che ha parlato ai microfoni di Rai Sport: «No, non mi voglio sbilanciare perché, come ho già detto, ne stanno parlando le due società ed il mio agente. Non c’è stata nessuna firma, non sono ancora il portiere della Juventus. Oggi lo ero della Nazionale, e sono contento di questo: ho cercato di farmi cogliere preparato. Dispiace aver subito gol alla fine perché avremmo potuto portare a casa una vittoria che ci avrebbe dato fiducia».

Quindi aggiunge: «Ma comunque dobbiamo trarre gli aspetti positivi da questa prestazione, soprattutto il fatto che abbiano giocato molti giovani e abbiamo dimostrato una buona personalità: abbiamo importanti margini di miglioramento. Sfida per l’eredità di Buffon? Ho sempre detto che la competizione fa migliorare quindi siamo contenti di competere tra di noi. Oltre a me, Donnarumma e Sirigu, poi, ci sono tanti giovani portieri e non che possono ambire a questa maglia. Poi c’è sempre Gigi Buffon che se continuerà a giocare e a dimostrare le sue qualità, potrà sicuramente tornare in Nazionale».