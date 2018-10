A tutto Perinetti: «Piatek resta, l’ha detto Preziosi. Vi svelo un retroscena su Kouamé»

Il dirigente del Genoa, Perinetti, ha parlato del mercato dei rossoblù e del possibile addio di Piatek a gennaio e dell’arrivo di Veloso

In casa Genoa è pronto il Miguel Veloso, atto terzo. Il centrocampista portoghese, svincolato, dovrebbe firmare nei prossimi giorni un nuovo contratto fino al termine della stagione, con opzione per il rinnovo per un’altra stagione. Sandro è infortunato ma sta tornando pian piano in condizione, e il Genoa in questo avvio si è ritrovato più volte senza regista. Veloso può essere la soluzione come confermato dal dg Giorgio Perinetti a Primo Canale: «Non so cosa faremo ma mi passa davanti tutti i giorni e posso assicurare che è un giocatore molto forte e un grande professionista». A proposito di giocatori molto forti. Non poteva mancare un commento sul futuro di Piatek: il Genoa lo venderà già durante la sessione invernale del mercato?

La risposta di Perinetti è chiara: «È la grande rivelazione del campionato e noi come società, ma anche come tifoseria, ce lo dobbiamo godere. E’ normale che ci siano già tanti interessi intorno a lui, ha segnato tanti gol ed è capocannoniere del campionato. Quando nasce un amore non si pensa già al giorno in cui possa finire, ora bisogna solo lasciarlo tranquillo ma noi non siamo preoccupati perché è un ragazzo solido che sembra vivere questa situazione sotto una campana di vetro. Comunque, come ha detto il presidente Preziosi non andrà via a gennaio perché con lui si può costruire qualcosa di grande». Il dg poi ha svelato un retroscena su Kouamé: «L’avevo bloccato perché lo seguivo già da tempo: gli ho strappato una prelazione morale a venire da noi dopo un Entella contro Cittadella a Chiavari». Due parole anche sugli obiettivi del Genoa: «Ci stiamo costruendo la serenità ed è giusto anche sognare, non è reato, ma io non faccio proclami. Sembravamo in crisi appena due settimane fa, ora si parla di Europa. Pensiamo alla prossima partita col Parma, proveremo a vincerla anche se non sarà facile»