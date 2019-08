Pescara, Tumminello: «Obiettivo playoff. Spero di rilanciarmi»

Il neo attaccante del Pescara, Marco Tumminello, ha parlato dei suoi obiettivi per la prossima stagione

Nel corso di una diretta Facebook organizzata da Il Centro, il neo attaccante del Pescara, Marco Tumminello, ha parlato dei suoi obiettivi per la prossima stagione. Le sue parole: «Sono prontissimo e felice di essere qui a Pescara. Vogliamo partire subito forte centrando un risultato positivo a Salerno. Vengo da un anno in cui ho giocato poco e in passato sono stato un po’ sfortunato con gli infortuni, ma ora voglio rilanciarmi e spero di ripetere le gesta di attaccanti come Immobile, Lapadula e Mancuso».

«Sopratutto mi piacerebbe imitare la stagione del primo. Il nostro obiettivo sono i play off e possiamo giocarcela senza paura. Zauri? è stato un grande calciatore ed è un giovane allenatore. Per questo sa come porsi con i calciatori e ha le idee chiare inoltre è una persona diretta che ha instaurato un ottimo rapporto con noi giovani».