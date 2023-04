Petit sul futuro di Zidane: «Non allenerà in Inghilterra, vi spiego perché»

Emmanuel Petit, campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex compagno di Zinedine Zidane, ha parlato del futuro del tecnico

Emmanuel Petit, campione del mondo con la Francia nel 1998 ed ex compagno di Zinedine Zidane, ha parlato a Daily Mail del futuro del tecnico dopo le lunghe esperienze al Real Madrid.

PAROLE – «Non verrà in Inghilterra, questo è certo. Il motivo è che non parla inglese e conoscendolo da anni so che per lui la comunicazione è prioritaria e non vuole che ci siano persone che traducano tutto ciò che dice».