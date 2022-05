Petrachi sulla Roma: «Vincere non è mai semplice. Diversi giocatori in finale li ho presi io»

L’ex diesse della Roma, Gianluca Petrachi, ha commentato la vittoria della Conference da parte dei giallorossi

L’ex diesse della Roma, Gianluca Petrachi, ha commentato la vittoria della Conference da parte dei giallorossi. Le sue dichiarazioni a Tele Radio Stereo:

«Vincere non è mai facile, ma complimenti alla Roma per aver conquistato il Trofeo contro squadre di livello. Mi fa piacere vedere che nella finale erano presenti diversi giocatori scelti da me. Li conoscono bene e dentro hanno un’anima».