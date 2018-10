Sfida speciale per Piatek. Il centravanti del Genoa sarò osservato con attenzione dalla Juventus e dal Barcellona

Krzystov Piatek è pronto alla sfida con Cristiano Ronaldo. Duello a distanza tra due grandi bomber: il centravanti del Genoa classe ’95 è la vera rivelazione della Serie A 2018/2019, il fenomeno portoghese non ha bisogno di presentazioni. Secondo Tuttosport, la sfida di quest’oggi tra Juve e Genoa sarà una sfida particolare per il giocatore rossoblù, finito nel mirino dei grandi club. Anche la Juventus segue la sua evoluzione molto da vicino. Il centravanti può diventare un concreto obiettivo di mercato dei bianconeri.

La Juve osserverà le doti del giocatore polacco nella sfida contro Bonucci e Benatia. Piatek va in gol da 7 giornate consecutive, non ha mai marcato visita in questa stagione, e oggi è atteso da uno scoglio duro. «Sta facendo bene, è un vero e proprio catalizzatore di palloni» ha detto Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida. Preziosi si sfrega le mani e lo valuta 50-60 milioni di euro. La Juventus spera di anticipare la concorrenza. I bianconeri potrebbero bloccare il giocatore a gennaio, lasciandolo in prestito fino al termine della stagione al Genoa. Oggi sfida speciale per ‘Piontek’ che sarà visionato anche da Braida, uomo mercato del Barcellona, annunciato allo Stadium.

LEGGI ANCHE: Cristiano Ronaldo vs Piatek: quella strana sfida del gol