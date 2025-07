Piccoli Cagliari, c’è una pretendente per il centravanti rossoblù! È una squadra di Serie A, le ultimissime

Piccoli Cagliari, c’è una pretendente per l’attaccante rossoblù! È una squadra di Serie A, le ultime di mercato

Il futuro dell’attaccante italiano Roberto Piccoli, classe 2001 e reduce da una stagione al Cagliari dove ha mostrato spunti promettenti, potrebbe presto prendere una svolta inaspettata. Dopo il riscatto da parte del club sardo, il nome del centravanti è finito nel mirino di Como e West Ham, dando vita a un duello di mercato internazionale.

Il Como guarda oltre Morata

Stando alle indiscrezioni di La Nuova Sardegna, il Como — ambizioso club lombardo fresco di rilancio — sta valutando seriamente Piccoli come possibile rinforzo offensivo. La priorità resta Alvaro Morata, esperto centravanti spagnolo con esperienze in Juventus, Chelsea e Atletico Madrid, ma la trattativa per lui è complessa e onerosa. In caso di mancato accordo, le attenzioni si concentrerebbero su Piccoli, che rappresenterebbe una valida alternativa.

Il profilo di Piccoli risponde perfettamente ai desideri del tecnico del Como, Cesc Fàbregas — ex centrocampista di Barcellona e Arsenal ora alla guida della squadra lariana — che cerca una punta fisica, dinamica e capace di giocare anche da sola in attacco. Le qualità del giovane attaccante bergamasco, tra cui grinta, resistenza e senso del gol, lo rendono un’opzione concreta.

Il West Ham non molla

Ma non è solo il Como ad aver messo gli occhi su Piccoli. Il West Ham, club di Premier League noto per il suo gioco fisico e diretto, continua a monitorare la situazione. La possibilità di rimanere in Italia e giocare stabilmente in Serie A potrebbe però convincere Piccoli a scegliere Como, dove avrebbe maggiori chance di mettersi in mostra.

Il ruolo strategico del Cagliari

Il Cagliari, detentore del cartellino, osserva con attenzione. La società rossoblù è in una posizione di vantaggio, potendo valutare le offerte ricevute e scegliere quella più vantaggiosa sia dal punto di vista economico sia progettuale. La decisione dipenderà anche dalla formula proposta: prestito, riscatto o trasferimento definitivo. Il destino di Piccoli è in bilico e il mercato potrebbe presto scrivere un nuovo capitolo nella carriera del giovane talento.