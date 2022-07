Pinamonti-Atalanta, la volontà di venire a Bergamo potrebbe abbassare le richieste interiste

L’Atalanta spinge per Pinamonti. La volontà del giocatore nel venire a Bergamo può risultare decisivo per provare a chiudere l’affare

Nonostante le richieste dell’Inter, l’Atalanta non ha ancora mollato il colpo per quanto concerne Andrea Pinamonti. Certo, ovviamente l’obiettivo è quello di convincere i milanesi a fare a meno del famoso diritto di recompra, ma non sono tramontate le speranze di vederlo con la maglia della Dea addosso.

La decisione sul giocatore potrebbe risultare decisiva per l’Atalanta: il ragazzo vuole venire a Bergamo, accantonando altre destinazioni (come Salerno e Reggio Emilia). Esso influirebbe sulle pretese economiche interiste, mettendo nella condizione di chiudere l’affare.