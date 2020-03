Pioli esplode: «Non si può vivere nell’incertezza. Chi di dovere si decida»

Stefano Pioli ha scaricato tutto il proprio rammarico per la situazione creatasi in Serie A ai microfoni di Milan Tv

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, è esploso ai microfoni di Milan Tv commentando la situazione di caos e incertezza che regna in Serie A.

CAOS SERIE A – «Se ha influito sulla prestazione? Questo valeva anche per i nostri avversari. Dovevamo fare meglio e non ci siamo riusciti, per questo dobbiamo cercare di ripartire meglio di quanto fatto oggi».

SCIOPERO CALCIATORI – «Quello che ci tengo a dire è che non si può costantemente vivere nell’incertezza se si gioca oppure no. Noi le responsabilità le prendiamo, ma chi è sopra di noi prenda le decisioni in modo chiaro e soprattutto si prenda le sue responsabilità».