Le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli, che domani sera tornerà in panchina contro il Celtic dopo la negatività al Covid-19

Il Milan ritrova Stefano Pioli, guarito dal Covid-19 e negativo all’ultimo ciclo di tamponi. Il tecnico di Parma domani sarà in panchina in Europa League contro il Celtic ed è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara.

Guarigione Covid – «Mi è mancato tanto il quotidiano, stare insieme alla squadra. Sono stati 18 giorni lunghi, quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prendere sonno per l’emozione. Un grazie a Bonera, è un ragazzo intelligente. Ho avuto il Covid ma in maniera abbastanza leggera: sono stato fortunato».

Atteggiamento Milan – «Vogliamo sempre provare a fare le partite, non dobbiamo smettere di comandare le gare, ma anche capire il momento della gara. Quando c’è il momento di soffrire bisogna essere compatti e saper soffrire insieme. Ma dobbiamo essere sempre pericolosi per mettere in difficoltà l’avversario».

