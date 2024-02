Pioli Milan, l’idea di Ibrahimovic e piani a fine stagione

Il futuro di Pioli al Milan dipende da tantissimi fattori, ma non è certo Zlatan a volerlo mandare via

Ibrahimovic si è detto infastidito per tutte le voci che nelle ultime settimane lo hanno visto come principale fautore di un possibile arrivo di Conte. Lo svedese con Pioli ha costruito un rapporto sincero e di stima reciproca: al momento il club e Ibra stanno con lui, ma chiaramente a fine stagione si tireranno le somme e si deciderà anche e soprattutto in base ai risultati ottenuti.