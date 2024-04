Pioli Milan, futuro in bilico e spunta una clamorosa ipotesi in Serie A

Il futuro di Stefano Pioli al Milan è sempre più in bilico e ora spunta una clamorosa ipotesi per un altro club in Serie A

Il futuro di Stefano Pioli al Milan è sempre più in bilico e ora spunta una clamorosa ipotesi per un altro club in Serie A.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il tecnico è finito nel mirino di De Laurentiis per il Napoli. In caso di addio ai rossoneri è lui il prescelto dagli azzurri, che conservano anche Conte e Italiano come possibili alternative.