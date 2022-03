Ascolta la versione audio dell'articolo

Pioli: «Il Milan meritava di più. Non ho pensato al Napoli». Le parole del tecnico rossonero dopo l’Inter

Stefano Pioli a Mediaset dopo Milan-Inter: le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo giocato una buona partita e meritavamo qualcosa in più, anche se nell’ottica delle due partite è un buon risultato. Il raccolto è parziale ma sono contento della prestazione. L’Inter è molto forte ma noi ce la giochiamo. Stiamo facendo un percorso e vogliamo a provare a vincere qualcosa per far diventare questa stagione molto importante».

PENSARE AL NAPOLI – «No, onestamente no. Ho scelto la squadra che stava meglio. Anche per atteggiamento tattico. Sappiamo che la partita col Napoli è importante, avremo il tempo necessario per prepararla. La gara col Napoli sarà un altro ostacolo molto motivante da superare».

CENTROCAMPO SOTTO TONO – «Non sono d’accordo. Abbiamo aggredito con grandissima qualità. Bennacer e Kessie hanno fatto un partitone, la prestazione è stata di alto livello assolutamente per tutti i giocatori».

BRAHIM DIAZ – «Ho fatto delle valutazioni. Ho preferito una squadra più di energia e di gamba. Credo che le scelte siano state giuste per le caratteristiche dei miei giocatori. Chi ha giocato ha fatto bene, spiace non aver vinto. Ci giocheremo molto nel ritorno».

TIRARE POCO – «Chi ha giocato sa che quando c’è un compagno meglio piazzato è meglio passare la palla. Siamo mancati sia nella finalizzazione sia nell’ultimo passaggio. Poi abbiamo tirato, con l’Inter non possiamo avere 7 palle gol. Cercheremo di essere più precisi a partire da domenica prossima».

KESSIE – «Buona partita come tutti i suoi compagni. La squadra mi è piaciuta moltissimo. Prendiamo consapevolezza da questa prestazione. Dobbiamo credere fino in fondo di stare a questi livelli».