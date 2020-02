Pippo Inzaghi sullo scudetto: «Juve e Inter migliori della Lazio»

Il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, ha parlato a margine della consegna della Panchina D’oro. Le sue parole

Il tecnico del Benevento, Pippo Inzaghi, ha parlato a margine della consegna della Panchina D’Oro. Queste le parole del tecnico dei campani.

BENEVENTO – «Pensare così era inimmaginabile. Eravamo una delle favorite insieme ad altre quattro o cinque. La strada è ancora lunga perché il calendario è molto equilibrato. I valori di Crotone, Frosinone, Empoli e Cremonese verranno fuori. La classifica è molto corta e può succedere di tutto. Noi vogliamo raggiungere il nostro sogno il prima possibile».

SCUDETTO – «Sarebbe un sogno andare in Champions League per i biancocelesti. Poi sognare non costa nulla ma credo che Juve e Inter abbiamo organici superiori rispetto alla Lazio»

PANCHINA D’ORO – «Per chi ho votato? Per mio fratello, ha fatto e sta facendo cose incredibili alla Lazio. Ha vinto anche la Coppa Italia contro Gasperini che ha vinto meritatamente il premio. Simone lo meriterebbe»