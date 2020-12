Pirlo sulla sentenza: «Prese in giro le altre squadre» – VIDEO

Andrea Pirlo ha parlato della sentenza del Collegio di Garanzia su Juventus-Napoli

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, dopo la sconfitta contro la Fiorentina ha parlato anche della sentenza del Collegio di Garanzia sulla partita contro il Napoli che dovrà essere giocata.

«Non possiamo fare niente. Non abbiamo nessun problema a rigiocare la partita. Mi dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato con giocatori in meno e peso punti. La sentenza non mi è sembrata corretta nei confronti di queste squadre».