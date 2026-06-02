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Il Pisa spinge per Zanetti, anche il Padova pensa all’ex tecnico del Verona: la situazione
Il Pisa spinge per Zanetti come prossimo allenatore, anche il Padova in pressing sull’ex tecnico dell’Hellas Verona: la situazione
Il Pisa ha avviato contatti con Paolo Zanetti per definire il futuro della panchina in vista della prossima stagione. I nerazzurri puntano sull’allenatore classe 1982, reduce dall’esperienza all’Hellas Verona, che aveva già attirato l’interesse del Padova, senza però riuscire a convincerlo a firmare. La società toscana spinge per chiudere l’accordo, considerando Zanetti un profilo ideale per guidare la squadra in Serie B.
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In Serie A, invece, Zanetti rappresenta una possibile opzione per il Lecce nel caso di addio di Eusebio Di Francesco, confermando l’apprezzamento del tecnico da parte di più club italiani. L’esperienza più recente del tecnico all’Hellas Verona si è conclusa a fine gennaio, dopo la sconfitta per 4-0 contro il Cagliari. Nel complesso, Zanetti ha guidato la squadra gialloblù per 64 partite, con una media di 0,84 punti a incontro, dimostrando capacità di gestione in un contesto competitivo, nonostante le difficoltà.
Il Pisa valuta con attenzione il profilo dell’ex allenatore veronese, convinto che la sua esperienza possa essere determinante per consolidare la squadra e affrontare la prossima stagione con ambizioni di crescita. La trattativa prosegue tra le parti, con l’obiettivo di definire quanto prima un accordo che garantisca continuità tecnica e una guida esperta per i nerazzurri.