Pisa, buone notizie per i tifosi del club toscano: ora è ufficiale. La soddisfazione della dirigenza nerazzurra

Pisa, buone notizie per i toscani. I tifosi finalmente potranno essere presente anche in trasferta e a Lecce saranno in diversi. Le ultime

I tifosi del Pisa possono finalmente tornare a seguire la propria squadra lontano dalle mura amiche dell’Arena Garibaldi. La notizia tanto attesa è diventata ufficiale ieri: il Ministro dell’Interno Piantedosi, con un dispositivo firmato il 10 dicembre, ha decretato la sospensione del provvedimento dello scorso 21 ottobre che vietava le trasferte ai sostenitori nerazzurri (e a quelli dell’Hellas Verona) a seguito dei violenti scontri avvenuti tra le due tifoserie prima dello scontro diretto.



La decisione ministeriale, arrivata un po’ a sorpresa, scaturisce da un’istanza presentata dalla Lega Serie A, che ha invocato il riesame del caso. Decisivo è stato l’atteggiamento costruttivo delle due società coinvolte: sia Pisa che Verona hanno manifestato consapevolezza per i comportamenti errati del passato, evidenziando però la condotta corretta delle tifoserie nel periodo successivo. Un’analisi confermata anche dalle Questure delle due città, che ha portato il Viminale a rivedere la sua posizione.

LEGGI ANCHE >>> Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano





Dopo essere stati costretti a guardare dalla televisione match storici come quello di San Siro contro il Milan (dove erano stati venduti oltre 4mila biglietti), oltre alle gare di Torino e Reggio Emilia, il popolo nerazzurro può tornare a viaggiare. Purtroppo, i tempi tecnici della revoca non consentono la presenza dei pisani nel delicato scontro salvezza di stasera a Lecce, ma la strada per il futuro è ormai spianata.



Questa svolta gratifica anche l’intensa «battaglia» giuridica condotta dal Centro di Coordinamento Pisa Clubs e dal suo team di avvocati — Nicola Favati, Lorenzo Nannipieri, Paolo Bartalena ed Enrico Bottone — che hanno presentato ricorsi al Tar e istanze in autotutela al Ministero.



Grande la soddisfazione dell’avvocato Nicola Favati, che a La Nazione ha definito l’esito un «grande risultato» frutto di un «impegno corale». «Il Pisa va oltre la prestazione agonistica: è identità, appartenenza, comunità», commenta il legale. Seppur resti l’amarezza per le grandi trasferte perse, ora prevale l’orgoglio per aver visto riconosciuta l’eccessività del provvedimento iniziale: «Non saremo a Lecce in tempo per coronare questa battaglia, ma le prossime trasferte le faremo tutte».