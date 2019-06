Pistocchi: «Maxi-offerta del Milan ad Allegri» – FOTO

Pistocchi svela una clamorosa offerta del Milan nei confronti di Massimiliano Allegri. Il tecnico però ha rifiutato

Maurizio Pistocchi sgancia la bomba di mercato. Secondo il giornalista, il Milan in queste ore avrebbe fatto un tentativo per riportare in rossonero mister Massimiliano Allegri, ormai ex Juventus.

Il club milanista, vicino a Marco Giampaolo, avrebbe proposto un contratto da 10 milioni di euro a stagione, ma il tecnico avrebbe declinato la proposta.