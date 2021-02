Pistocchi: «Camera fissa su Conte, vi sembra normale?». È polemica!

Maurizio Pistocchi torna sul caos in Juventus-Inter e sulla lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte: ecco lo scambio social con Antinelli

Maurizio Pistocchi, sui suoi canali social, ha pubblicato un video in cui si analizza il motivo per cui le immagini del dito medio di Antonio Conte alla dirigenza Juve non sia andato in onda sulla RAI.

Si accende la polemica poi con Alessandro Antinelli, giornalista RAI, e Giovanni Capuano (Panorama). Ecco lo scambio sui social sulla spinosa questione.