Il Real Madrid pensa a Miralem Pjanic per rimpiazzare Luka Modric ma la Juventus vorrebbe rinnovare il contratto del bosniaco

Il Real Madrid è alle prese con il caso Luka Modric e nel frattempo sonda il mercato alla ricerca di una valida alternativa al centrocampista croato. Il presidente Florentino Perez non vorrebbe cedere anche Luka dopo l’addio di Cristiano Ronaldo e dopo l’addio dell’allenatore Zinedine Zidane perché il suo Real ora ha bisogno di certezze ma sta pensando a Miralem Pjanic per rimpiazzare Modric in caso di addio. La Juventus ha dichiarato incedibile il giocatore ma è disposta a parlare della cessione di Mira in caso di offerte superiori ai 100 milioni di euro.

Il centrocampista bosniaco classe 1990 non ha mai chiesto la cessione e non pensa all’addio ma vorrebbe l’aumento dell’ingaggio. L’obiettivo della Juventus è quello di blindare Miralem Pjanic con un nuovo contratto da 6-7 milioni di euro a stagione, elevando lo status del bosniaco a vero top player della squadra (diventerebbe uno dei più pagati) ma i bianconeri tengono aperta la porta della cessione e proprio per questo motivo continuano a mantenere vivi i rapporti per Paul Pogba e per Sergej Milinkovic-Savic. Il mercato della Juventus non è ancora concluso!