Il centrocampista del Manchester United fa arrabbiare Mourinho e la Juventus rimane alla finestra per Paul Pogba

La Juventus rimane in agguato e continua a sognare il ritorno di Paul Pogba. Un secondo ritorno in bianconero dopo quello di Leonardo Bonucci? Il mercato 2018/2019 sarà ricordato come il mercato di Cristiano Ronaldo in bianconero ma potrebbe essere ricordato anche come il mercato ‘Amarcord’ con la Juve che potrebbe riportare a casa il suo secondo figliol prodigo. Il centrocampista francese si sta godendo le vacanze dopo la vittoria del Mondiale e continua a far arrabbiare il suo allenatore José Mourinho.

Il tecnico del Manchester United aveva chiesto a Paul un rientro anticipato dalle vacanze e il francese ha risposto con un maxi-party e video dall’atollo Maururu Bora. La Juventus rimane sempre alla finestra, anche dopo l’ennesimo strappo tra il Polpo e Mou. Il centrocampista francese potrebbe lasciare lo United ma sulle tracce del giocatore c’è sempre il Barcellona (i blaugrana però potrebbero mollare la presa dopo l’arrivo di Paul Pogba) e la Juve, per ingaggiare un nuovo centrocampista deve dare il via libera a una cessione e Miralem Pjanic è l’indiziato numero uno ma sul fronte Mira, almeno per ora, tutto tace.