Tre club su Pjanic, Guardiola gli telefona. Miralem tentenna ma la Juve (per ora) resiste

Il centrocampista della Juventus è in bilico. Chelsea, Manchester City, Barcellona in pressing su Miralem Pjanic

Miralem Pjanic non ha chiesto la cessione e la Juventus non vuole venderlo ma le dinamiche del mercato sono incerte e spesso imprevedibili. Il bosniaco ha incontrato a cena il suo nuovo agente, Fali Ramadani, intermediario legato soprattutto al mercato del Chelsea. I Blues di Maurizio Sarri vogliono Rugani e Higuain ma potrebbero investire 200 milioni di euro, per un triplo colpo bianconero, ingaggiando anche Miralem. Il Chelsea però non è l’unico club ad aver mosso passi decisi e importanti nei confronti del centrocampista ex Roma.

Il bosniaco infatti è tentato anche da Manchester City e Barcellona. Guardiola, perso Jorginho, vorrebbe affidare le chiavi del centrocampo al centrocampista della Juventus ma servirà un’offerta importantissima, da almeno 80 milioni di euro, per convincere la Juve. I bianconeri hanno ingaggiato il bosniaco due anni fa per 30 milioni e il suo valore è quasi triplicato. La smentita del City «No, non ci interes­sa», è sembrata la classica schermaglia soprattutto pensando alla telefonata che ci sarebbe stata tra Guardiola e il calciatore con il tecnico che avrebbe ribadito la sua stima nei confronti del pianista. Offerte alla Continassa, per ora, non ne sono pervenute ma tutto può cambiare, anche in pochi minuti. La decisione finale spetterà a Pjanic.