Platini: «Tutto questo fa male. Ho risposto a tutte le domande»

Michel Platini, ex presidente della Fifa, ha parlato al termine dell’interrogatorio. Il francese è stato rilasciato all’una di notte

Michel Platini è stato rilasciato nella notte e ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: «Ho risposto a tutte le domande,e n’erano tante non solo sul Mondiale in Qatar, ma anche per quello in Russia, sull’Euro 2016 e sulla Fifa. Per questo c’è voluto del tempo».

Ancora Platini: «Fa male trovarsi in una situazione del genere. Ti presenti come testimone libero e vieni messo subito in fermo. Comunque, loro fanno il loro lavoro e continuano a indagare».