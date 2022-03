Play-off Mondiali 2022, la Svezia non ci sta: «Decisione antisportiva. Sì all’esclusione della Russia, ma così si favorisce la Polonia»

La Federazione svedese ha rilasciato un comunicato sul suo sito a riguardo dell’accesso diretto alla finale play-off della Polonia, decisione dovuta alla squalifica della Russia. L’altra semifinale valida per la qualificazione ai Mondiali 2022, infatti, si giocherà proprio tra la Svezia e la Repubblica Ceca. Ecco il testo delle dichiarazioni del segretario generale Håkan Sjöstrand.

IL COMUNICATO – «Pensiamo che la cosa sportivamente più giusta da fare sarebbe stata trovare alla Polonia una nuova avversaria per le semifinali. Comprendiamo che sia difficile risolvere il puzzle per la FIFA, cionondimeno bisogna applicare il principio di giocare in pari condizioni. Ora la Polonia ha un vantaggio in vista della finale play-off. La decisione di escludere la Russia è giusta, ma sfortunatamente è irragionevole dal punto di vista sportivo».