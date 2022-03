Play off Mondiali, CT del Portogallo: «Sappiamo come vincere le finali»

Play off Mondiali, il CT del Portogallo Fernando Santos avverte Turchia e Italia: «Sappiamo come vincere le finali»

Il CT del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa dei play off e del suo futuro. L’allenatore che aveva condotto i lusitani sul tetto d’Europa nel 2016 potrebbe lasciare in caso di non ingresso ai Mondiali in Qatar. Ecco i passaggi principali.

RISCHIO ESONERO – «Non mi pongo il problema di un eventuale esonero perché sono troppo concentrato sulla partita contro la Turchia».

LA PARTITA CONTRO LA TURCHIA – «È come una finale: sappiamo cosa fare e vogliamo andare ai Mondiali. Tutto il resto non conta».

SUI FALLIMENTI RECENTI – «Contro la Serbia, nelle qualificazioni, abbiamo fallito, e mi sono addossato la colpa. Ma abbiamo lottato e vinto all’Europeo del 2016 e nella Nations League del 2019. Ora vogliamo regalare la stessa gioia alla nostra gente: giocheremo per undici milioni di portoghesi».