Play off Mondiali, il CT della Turchia: «Vogliamo giocare la finale in casa. Siamo forti mentalmente, possiamo ribaltarla se subiamo gol»

L’allenatore della Turchia Stefan Kuntz ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Portogallo, valida per i play off dei Mondiali in Qatar.

L’ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA – «La squadra ha dimostrato di avere la forza mentale adatta. Abbiamo giocato partite difficili, ma le abbiamo vinte. Potremo vincere anche se andremo sotto all’inizio. Stiamo andando nella direzione giusta».

IL PORTOGALLO – «Non possiamo pensare di vincere se ci difenderemo e basta. Davanti abbiamo giocatori di talento, siamo forti. Saranno loro che dovranno provare a batterci e, dal primo tocco di palla, dobbiamo fare in modo che pensino che sarà una partita dura.

SUI PLAY OFF – «C’è un bel percorso che ci aspetta: speriamo di giocare la finale, perché la disputeremmo in casa».