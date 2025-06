Playout Serie B, primo round alla Sampdoria: i blucerchiati vincono a Marassi 2-0

Playout Serie B: la Sampdoria vince il primo round contro la Salernitana. A Marassi i blucerchiati vanno a segno due volte

La Sampdoria compie un passo importante verso la salvezza imponendosi per 2-0 sulla Salernitana nell’andata dei playout Serie B. A Marassi, i blucerchiati dominano la prima frazione con un ispirato Sibilli, vicino al gol in tre occasioni. La Salernitana si difende con ordine ma punge poco, affidandosi a una conclusione imprecisa di Hrustic. Il vantaggio arriva al 39’, quando Meulensteen sfrutta un errore in uscita di Christensen e incorna in rete su assist acrobatico di Ferrari. La rete sblocca l’entusiasmo dei doriani, mentre la squadra campana fatica a reagire. Nella ripresa la Salernitana prova a crescere, sfiorando il gol con Simy servito da Hrustic, ma Cragno è attento nell’uscita e si fa male nell’intervento, lasciando il campo a Ghidotti per un infortunio muscolare.

Il match resta bloccato nonostante i cambi, con le due squadre più attente a non scoprirsi. All’85’, però, la Samp colpisce ancora: su una punizione tagliata di Ioannou, il pallone carambola su Curto che, appostato sotto porta, firma il 2-0. Nel recupero fioccano i cartellini rossi: Borini, entrato da poco, viene espulso dopo revisione al VAR per un fallo su Lochoshvili, mentre poco dopo anche Stojanovic lascia i suoi in dieci per un’ingenua manata su Ioannou a metà campo. La Salernitana prova a sfruttare i minuti finali con un colpo di testa di Cerri parato da Ghidotti, ma il risultato non cambia e anzi, perde Stojanovic, anche lui espulso. In vista del ritorno all’Arechi, i campani dovranno vincere con lo stesso scarto per salvarsi in virtù della miglior posizione in classifica, ma la Samp ha ora il destino nelle proprie mani.