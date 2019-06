Plizzari: «Milan? Io voglio giocare. Dopo il Mondiale ci penserò»

Il portiere dell’Under 20 e del Milan, Alessandro Plizzari, ha parlato del suo futuro spaventando il club rossonero

Il portiere della Nazionale Under 20, Alessandro Plizzari, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, prima del match tra Ucraina e Italia, semifinale dei Mondiali. L’azzurro ha parlato del suo futuro al Milan, spaventando il club rossonero.

Ecco le sue parole: «Voglio giocare. Alla Ternana sono migliorato, stando costantemente in campo. Spero di poter avere questa occasione anche al Milan. Sarà complicato ma a me piacciono le sfide. So quanto posso dare. Dopo il Mondiale comunque ci penserò bene».