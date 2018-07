Plusvalenze Inter. Servivano 45 milioni, Ausilio fa il botto: +51,5 milioni!

I nerazzurri cercavano delle plusvalenze per non incappare in ulteriori sanzioni da parte dell’UEFA. Plusvalenze Inter: obiettivo centrato

Missione compiuta! Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, e i suoi collaboratori, hanno centrato in pieno l’obiettivo, raggiungendo la fatidica quota dei 45 milioni di euro di plusvalenze. Anzi, i nerazzurri hanno fatto di più, hanno addirittura superato quella quota, arrivando a 51,5 milioni di euro di plusvalenze. I nerazzurri hanno centrato l’obiettivo, da raggiungere entro il 30 giugno, e hanno così evitato la cessione dei big. Via Jeison Murillo e Geoffrey Kondogbia, al 100% di proprietà del Valencia: i due ‘esuberi’ hanno fruttato 7,5 milioni di euro di plusvalenza (5 milioni il difensore colombiano, 2,5 il centrocampista francese). Via anche un altro ‘veterano’, il terzino Davide Santon: il laterale è stato inserito nell’accordo per Radja Nainggolan con la Roma e ha fruttato 8 milioni di euro (di plusvalenza). Nell’accordo con i giallorossi anche il baby talento Nicolò Zaniolo: sono 3 milioni di euro inseriti a bilancio come plusvalenza per il giovane centrocampista offensivo, classe ’99.

Anche un altro terzino, dopo Santon, ha lasciato ufficialmente l’Inter e a titolo definitivo: Yuto Nagatomo è stato ceduto al Galatasaray per 3 milioni di euro (+2 milioni di plusvalenza). Lavoro certosino per il direttore sportivo Piero Ausilio e per i suoi uomini, bravi a ‘piazzare’ numerosi giovani talenti in Italia e all’estero. L’albanese Rey Aldo Manaj, attaccante classe ’97, è andato all’Albacete e ha fruttato 2 milioni. Il portiere Bardi è stato riscattato dal Frosinone e ha fruttato 1 milione di euro. Il Genoa ha acquistato il portiere classe ’97 Radu e il terzino destro Valietti per un totale di 13 milioni di euro: 7,5 milioni per l’estremo difensore, 5,5 per il laterale destro classe ’99. L’Atalanta ha versato 11 milioni nelle casse nerazzurre, assicurandosi le prestazioni del difensore Bettella per 7 milioni di euro e del centrocampista Carraro per 4 milioni. Operazione interessante anche quella col Sassuolo: l’Inter ha ingaggiato Matteo Politano in prestito oneroso con diritto di riscatto e i neroverdi hanno tesserato Jens Odgaard, talento danese nato nel 1999, permettendo all’Inter di iscrivere a bilancio un’altra plusvalenza per 4 milioni di euro.