Pochettino: «Al Newell’s con Messi. Lautaro? Tra i più grandi»

L’ex allenatore del Tottenham Pochettino sogna il ritorno al Newell’s Old Boys: «Magari con Messi. Lautaro tra i più grandi»

Mauricio Pochettino non ha escluso un ritorno al Newell’s Old Boys, società argentina che gli ha permesso di esordire da calciatore professionista: «Spero di tornare un giorno al club».

«Posso ancora aspettare, magari tornerò fra dieci anni con Messi. Lautaro Martinez? È tra i più grandi attaccanti al mondo. Non solo per quello che mostra ma per quello che può diventare», ha concluso l’ex tecnico del Tottenham.