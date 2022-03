Pochettino: «Non dormo la notte per il Real, brutto colpo». Le parole del tecnico del PSG

Mauricio Pochettino in conferenza stampa torna a parlare della sconfitta del suo PSG contro il Real Madrid.

Le sue parole: «Siamo tutti delusi, i giocatori e tutto il club, è una grande delusione. Abbiamo preso un grande colpo. Gli ultimi giorni sono stati molto difficili, ma abbiamo la responsabilità di finire bene la stagione in campionato. Capisco la delusione dei tifosi, è tutta la squadra ad essere colpita da questa delusione. Dobbiamo trovare la motivazione per vincere il campionato, deve essere la motivazione per andare avanti. Dobbiamo avere questa responsabilità per le partite a venire. Analizzando l’eliminazione, eravamo partiti bene. La vivo male, non mi sento bene, ho rabbia, esprimo un malessere. Difficile dormire la notte. Ma c’è la responsabilità di pensare al campionato, ma questo non significa che non sono forte».