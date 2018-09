Bomba UK: Pogba ha chiesto la cessione, alla Juve “aiutato” dalla UEFA – FOTO

Dall’Inghilterra confermano: Pogba avrebbe chiesto la cessione al Manchester United per tornare alla Juventus già a gennaio e giocare con Ronaldo… in Champions League

La notizia in Italia era arrivata ieri, ma stamane ha trovato conferma anche direttamente sulla stampa britannica: Paul Pogba avrebbe ufficialmente chiesto al Manchester United la cessione in vista della sessione di mercato di gennaio. L’obiettivo del centrocampista francese, in rotta con José Mourinho, sarebbe quello di tornare alla Juventus. A riportarlo il Sunday Express, con tanto di notizia nella prima pagina sportiva al suo interno. Pogba, si legge nell’articolo inglese, sarebbe attratto dalla possibilità di giocare in squadra con Cristiano Ronaldo, oltre che dall’eventualità di tornare in un campionato e – soprattutto – in una squadra che conosce molto bene ed in cui i tempi di ambientamento sarebbero in pratica ridotti a zero.

A facilitare il passaggio del francese neo-campione del mondo alla Juve già a gennaio, le nuove regole UEFA che permettono a fine gennaio tre cambi di giocatori all’interno delle liste senza limitazione alcuna: in sostanza, da questa stagione un calciatore acquistato da un club in inverno potrà giocare la fase finali della Champions League, dagli ottavi in poi, pur avendo disputato la fase a gironi con la maglia di un’altra squadra. Potrebbe essere il caso di Pogba che – ironia nella sorte – con il Manchester United dovrebbe sfidare la Juve proprio nella fase a gruppi tra qualche settimana.