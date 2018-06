Pogba e il ritorno alla Juve: «Sento spesso Dybala, ma anche Umtiti»

Il centrocampista della Francia e del Manchester United, Paul Pogba, ha parlato del suo futuro e di un possibile ritorno alla Juventus

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United e della Francia, ha realizzato ieri il gol decisivo contro l’Australia. Il mediano francese, anche grazie a un tocco fortuito di un avversario, ha visto premiata la sua caparbietà e ha regalato una vittoria fondamentale alla Nazionale del ct Didier Deschamps. Il Polpo ex Juve ha parlato anche del suo futuro dopo la gara in Russia, ma non si è sbilanciato. La situazione è ormai nota: Pogba è in rotta con José Mourinho e Mino Raiola gli sta cercando una nuova sistemazione.

Il centrocampista francese classe ’93 può infatti lasciare il Manchester United e la Juventus sta valutando la fattibilità dell’operazione. Paulo Dybala nei giorni scorsi ha ‘chiamato’ il Polpo, dicendogli di tornare alla Juve. Il Polpo ha ‘risposto’ quest’oggi ma non si è sbilanciato. «Sono in contatto con Dybala, è vero. Io e Paulo ci sentiamo spesso ma mi sento molto spesso anche con Umtiti che gioca nel Barcellona e questo non vuol dire che andrò a giocare lì. Futuro? Adesso sono in Nazionale, non voglio parlare del mercato». I tifosi della Juventus però continuano a sognare.