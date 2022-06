Pogba Juve, oggi è il giorno: incontro con l’agente per limare gli ultimi dettagli

Oggi è il giorno di Pogba alla Juve: l’incontro tra l’agente e la dirigenza bianconera per limare gli ultimi dettagli del contratto

Oggi può chiudersi la telenovela per il ritorno di Pogba alla Juve. Il centrocampista è pronto a rivestire la maglia bianconera per il suo secondo arrivo a parametro zero.

Nella giornata odierna ci sarà l’incontro tra la dirigenza e l’agente del calciatore per gli ultimi dettagli del contratto. Si ragiona su 7.5 milioni per tre anni ma potrebbe esserci anche l’opzione per il quarto. Lo scrive il Corriere dello Sport.