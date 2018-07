Clamorosa indiscrezione di calciomercato sulla Juventus: il Polpo Pogba vuole tornare in bianconero grazie a Cristiano Ronaldo

Tutti vogliono la Juventus grazie all’effetto Cristiano Ronaldo? Dopo le clamorose indiscrezioni su un possibile ritorno di Leonardo Bonucci in bianconero, si aprono le porte a un altro clamoroso ritorno alla Juve, quello di Paul Pogba! Il centrocampista del Manchester United, secondo quanto raccontato dagli spagnoli di Marca, avrebbe deciso di lasciare il club inglese e vrebbe messo la società bianconera in cima alla lista delle preferenze. Il giocatore non ha mai nascosto il suo amore per la Vecchia Signora e non ha mai escluso un ritorno alla Juventus.

Mino Raiola, che ha parlato anche col Barcellona per il possibile trasferimento di Paul in blaugrana, non è andato oltre a una semplice chiacchierata con i catalani. Al momento l’ipotesi più probabile per Pogba sarebbe proprio quella di un ritorno alla Juventus. Il francese però guadagna 13 milioni di euro e dovrebbe ridursi lo stipendio per riabbracciare Madama. Paul potrebbe arrivare alla Juventus per rimpiazzare Miralem Pjanic, al centro di diverse voci di mercato: sul bosniaco infatti ci sono PSG, Chelsea, Manchester City e Barcellona ma la Juve vuole almeno 100 milioni di euro e potrebbe destinare parte dell’incasso al ritorno di Paul Pogba.