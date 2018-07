Bonucci potrebbe tornare clamorosamente alla Juventus. Paratici sonda il terreno con il Milan per chiudere l’operazione

Leonardo Bonucci è arrivato al Milan per garantire l’esperienza internazionale necessaria a raggiungere la qualificazione in Champions League. I rossoneri, grazie anche al ricorso vinto al TAS, giocheranno in Europa League nella prossima stagione ma nonostante questo potrebbero perdere il loro capitano. Nelle ultime settimane si è molto parlato di un possibile trasferimento del difensore azzurro al Paris Saint Germain ma stando a quanto riporta SportItalia non solo la sua esperienza in rossonero potrebbe concludersi dopo appena un anno ma si profila anche un suo clamoroso ritorno alla Juventus. Il giornalista Michele Criscitiello infatti afferma che il ds bianconero Fabio Paratici starebbe trattando per il passaggio del giocatore in bianconero e che quest’ultimo sarebbe ben felice di vestire nuovamente la maglia dei campioni d’Italia.

Bonucci l’anno scorso aveva lasciato il club di corso Galileo Ferraris proprio per alcuni dissidi con la dirigenza ma stando agli ultimi rumors sarebbe stato tutto dimenticato.