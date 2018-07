Calciomercato Milan: pronta l’offerta del PSG per Bonucci

Il Paris Saint Germain prepara l’offerta da presentare al Milan per l’acquisto del difensore Leonardo Bonucci.

La partenza di Leonardo Bonucci dal Milan sembra imminente e la società ormai è rassegnata alla cessione del difensore acquistato durante la scorsa estate dalla Juventus. Il rapporto tra l’ex Juve ed il club rossonero sembra non essere mai decollato e adesso le indiscrezioni sul suo addio si fanno sempre più insistenti. Durante la scorsa settimana, il Milan avrebbe fissato il prezzo per il cartellino di Bonucci, almeno 32 milioni, 10 in meno rispetto all’investimento fatto l’anno scorso. Secondo quanto riporta Premium Sport, il Paris Saint Germain sempre più intenzionato a portare in Francia il difensore trentunenne, ha raggiunto un accordo con il giocatore ed a breve presenterà un’offerta ai rossoneri di 35 milioni di euro. La cessione sarebbe, dunque, ad un passo, e presto il difensore italiano potrebbe riabbracciare il vecchio compagno di squadra, Gianluigi Buffon.