Venezia, Poggi: «Zanetti ha la nostra fiducia. Giocatori dall’Ucraina? Un’opzione». Le dichiarazioni del dirigente

In vista del match che vedrà il Venezia impegnato contro la Lazio di Maurizio Sarri l direttore tecnico del club lagunare Paolo Poggi ha analizzato il momento della squadra e i suoi obiettivi.

Il direttore tecnico del Venezia Paolo Poggi:

MOMENTO – «Penso che sia quando ci si trova in situazioni difficili, così come in quelle che generano euforia, i giudizi che ne possono scaturire spesso non siano veritieri, motivo per cui bisogna sempre cercare di razionalizzare a mente fredda. Momenti difficili ne ho passati anche io da calciatore, e la soluzione migliore a mio avviso è prendere coscienza dei problemi, così poi da potersi concentrare su tutto ciò che c’è da fare per uscirne».

NUOVI – «I nuovi acquisti sono arrivati in un momento di difficoltà della squadra, per cui era molto difficile per loro poter incidere, ma nonostante questo alcuni ci sono comunque riusciti in più occasioni. Ciò che vedo è comunque una crescita, e per questo motivo credo che ci riserveranno delle buone sorprese».

GIOCATORI DALL’UCRAINA – «Per ciò che concerne i campionati interessati da quella tragedia che è la guerra, dobbiamo aspettare delle indicazioni in termini di regolamento, ed anche ovviamente valutare le condizioni fisiche di chi fa già parte della rosa. È un’opzione comunque da tenere in considerazione, in primis perché sarebbe stupido non farlo, ed in secundis perché è giusto che quei ragazzi abbiano la possibilità di continuare a giocare».

ZANETTI – «L’allenatore, come hanno già detto sia il Presidente che Mattia Collauto, ha la nostra totale e piena fiducia. Tutti insieme dobbiamo provare a dare qualcosa in più, questo ovviamente sulla base di quelle che sono le proprie possibilità e le proprie responsabilità; se tutti daranno anche solo l’1% in più nel proprio ambito di competenza, raggiungere il nostro obiettivo sarà sicuramente più facile.Ci eravamo abituati a stare fuori dalla zona calda, ma è proprio ora che ci dobbiamo mettere tutti in gioco, e stare più vicini che mai a questa squadra, lottando insieme ai ragazzi per la salvezza. Per chi ha a cuore questo club, forse ora è il momento giusto di dimostrarlo».