Politano-Perisic decisivi e insostituibili: l’Inter si mette le ali

Luciano Spalletti ha trovato gli esterni d’attacco titolari. Politano-Perisic sono diventati gli insostituibili di Spalletti

L’Inter non ha ancora trovato la quadra giusta e ha poche certezze ma due di queste sono senza dubbio gli esterni d’attacco. Il duo Politano–Perisic sembra essere diventato insostituibile per Luciano Spalletti che può contare sui due calciatori dal grande estro. Se Perisic è ormai una solida realtà, i più scettici avevano qualche dubbio sull’italiano. Il classe ’93 è arrivato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto e ha iniziato molto bene la sua nuova avventura, dimostrando di avere talento, qualità ma anche personalità.

Il giocatore non ha sofferto il salto in una grande e in queste prima 3 giornate è stato spesso decisivo con le sue giocate, proprio come Perisic. Il croato è tornato dal Mondiale, ha già realizzato 2 gol e in più ha sfornato 1 assist (a Candreva). Matteo invece, che contro il Parma collezionerà la sua 100esima presenza in Serie A, ha sfornato l’assist per il primo gol nerazzurro di Stefan de Vrij contro il Torino e per il primo gol interista di Radja Nainggolan contro il Bologna. Nelle prime 5 reti dell’Inter ci hanno sempre messo lo zampino le due ali: Spalletti ha già trovato gli insostituibili della sua nuova Inter.