Polonia, Michniewicz non sarà più il ct dal 31 dicembre

Czeslaw Michniewicz non sarà più il ct della Polonia a partire dal prossimo 31 dicembre, ad annunciarlo è la federazione polacca

La federazione della Polonia ha annunciato che dal prossimo 31 dicembre Michniewicz non sarà più il ct della nazionale. Di seguito il comunicato delle Federcalcio polacca.

«La scorsa settimana, Czeslaw Michniewicz ha avuto diversi incontri con il presidente del PZPN Cezary Kulesza, i vicepresidenti e il consiglio del PZPN. Durante l’incontro, il selezionatore ha riassunto la prestazione della nazionale polacca ai Mondiali in Qatar, e discusso gli aspetti organizzativi della partecipazione della squadra ai Mondiali. Dopo un’analisi approfondita di tutte le informazioni, PZPN ha deciso di non prolungare il contratto di Czeslaw Michniewicz, che scade alla fine dell’anno.

– A nome del consiglio di PZPN, vorremmo ringraziare Czeslaw Michniewicz per 11 mesi di lavoro come allenatore. Come sappiamo, l’allenatore ha preso in mano la squadra in un momento molto difficile. Nonostante queste circostanze, è riuscito a ottenere la qualificazione ai Mondiali e ha anche mantenuto il suo posto nell’élite della Società delle Nazioni. Ha anche guidato la nazionale alla prima fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo in 36 anni. Per questo, Czeslaw Michniewicz merita un ringraziamento – ha detto il presidente del PZPN, Cezary Kulesza.

– Tuttavia, per valutare adeguatamente il lavoro dell’allenatore, abbiamo dovuto tenere conto anche di altre questioni chiave, come l’idea a lungo termine per l’ulteriore funzionamento della squadra nazionale e la direzione del suo sviluppo. Pertanto, dopo molti incontri e analisi, abbiamo preso la difficile decisione di porre fine alla nostra collaborazione. Czeslaw Michniewicz è un formatore esperto e sono convinto che non aspetterà a lungo nuove offerte di lavoro. Gli auguriamo buona fortuna e ulteriori successi nella sua carriera – ha aggiunto Cezary Kulesza.

Allo stesso tempo, PZPN informa che nel prossimo futuro inizierà il processo di selezione di un nuovo allenatore, che guiderà la nazionale polacca nelle prossime qualificazioni agli Europei. – Vogliamo che la Nazionale sia guidata da un allenatore che ne garantisca lo sviluppo e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il nuovo tecnico deve anche migliorare l’immagine della Nazionale e ricostruire la fiducia dei tifosi. La nostra scelta deve essere ponderata, quindi non dichiareremo date precise della presentazione del selezionatore. Allo stesso tempo, vi assicuriamo che la selezione di un nuovo allenatore è una priorità per il consiglio di PZPN – ha sottolineato il presidente Kulesza».