Caos Portogallo, il ct Jesus 'risponde' a Cristiano Ronaldo

Dietro la risposta sbrigativa del ct portoghese davanti alle telecamere c’è una giornata che lo ha visto tutt’altro che estraneo alla gestione della lettera di riavvicinamento di CR7

Poche parole, pronunciate quasi di sfuggita davanti al cancello di casa: “Non l’ho ancora letta”. Con questa frase Jorge Jesus, ct della Seleção portoghese, ha liquidato le domande dei cronisti sul comunicato diffuso da Cristiano Ronaldo. Una risposta che, ricostruendo nel dettaglio la giornata vissuta dal tecnico, appare tutt’altro che casuale.

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Come si sono svolti i fatti

Nel pomeriggio di ieri, dalle 19.30 italiane, Jesus si trovava a Leiria per seguire dal vivo la sfida tra il Portogallo Under 21 e la Repubblica Ceca. Circa un’ora più tardi, i media lusitani hanno iniziato a diffondere il lungo testo firmato dal fuoriclasse della Nazionale maggiore: nella lettera, Ronaldo ammette l’errore commesso lasciando il ritiro, si dice pronto a un’eventuale sanzione disciplinare e ribadisce soprattutto la propria piena disponibilità a tornare a disposizione della squadra.

La vera chiave di lettura della giornata arriva però in serata, quando Pedro Proença, presidente della Federazione portoghese, viene ripreso dalle telecamere alla Cidade do Futebol, sede degli uffici federali: con lui, anche lo stesso Jesus. Il tecnico lascia la struttura per primo e, verso le 22.11, raggiunge la propria abitazione ad Aroeira, dove i cronisti di CMTV lo attendono con la domanda di rito sul comunicato del capitano.

Una lettera tutt’altro che improvvisata

Secondo quanto filtra dalla stampa portoghese, la pubblicazione di quel testo non sarebbe stata affatto una sorpresa per l’entourage del commissario tecnico. Al contrario, rientrerebbe in un percorso di avvicinamento tra le parti concordato nei giorni precedenti, con la lettera già nota e autorizzata prima della sua diffusione pubblica.

Un retroscena che getta una luce diversa sulle parole pronunciate da Jesus davanti alle telecamere: più che un’ammissione di ignoranza sui fatti, sembrerebbe trattarsi di una scelta calcolata per non alimentare ulteriormente le polemiche attorno a una vicenda già delicata. Resta solo da capire come la reagirà lo stesso Ronaldo nello scoprire questo dettaglio.