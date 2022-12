Portogallo, Fernando Santos: «Stessa formazione? Uno l’ho cambiato»

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha così parlato in vista del match contro il Marocco per i quarti di Qatar 2022

Fernando Santos, ai microfoni di Sic, ha così parlato prima di Marocco-Portogallo.

LE PAROLE – «Undici che vince non si cambia? Uno l’ho cambiato. Come andrà la partita non lo so, ma so cosa mi aspetto dai miei giocatori, mi aspetto da loro tanta voglia di giocare e gareggiare. Ci aspettiamo tanto da questa gara».