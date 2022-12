Cassano duro su Ronaldo: «Ha sbagliato solo lui mettendo in difficoltà tutti»

Antonio Cassano ha parlato alla Bobo Tv dell’eliminazione del Portogallo ai Mondiali e della situazione Ronaldo

OPPORTUNITA’ SPRECATA – «Santos va rispettato come allenatore e come uomo, ha fatto delle scelte giuste. Non è vero che tutti hanno sbagliato, come dice Adani. Ha sbagliato solo Cristiano Ronaldo mettendo in difficoltà allenatore, squadra, compagni. Tramite un comportamento veramente imperdonabile».