PRADE’: «C’è amarezza. Non si può discutere Montella» – VIDEO

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, non nasconde il suo malcontento per il pareggio contro l’Atalanta – VIDEO

(Dal nostro inviato allo stadio Tardini di Parma, Antonio Parrotto) – Il pareggio contro l’Atalanta sta stretto alla Fiorentina per quanto visto sul campo. Questo è quanto ammesso dagli addetti ai lavori, con Daniele Pradè in prima linea.

Il direttore sportivo viola ha parlato così in zona mista al termine del match: «C’è amarezza. Non si può discutere Montella». La società continua a puntare dunque sul tecnico per il futuro.